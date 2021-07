Anticipazioni Love is in the air, colpo di scena davvero inaspettato per Eda

Le anticipazioni della soap opera Love is in the air, fanno sapere che Eda riceverà una proposta allettante che la farà riprendere

La protagonista di Love is in the air non sta vivendo il miglior periodo all’interno della fiction, ma finalmente arriverà qualcuno a tirarla su. Le anticipazioni della soap opera fanno sapere che dopo essere stata lasciata da Serkan e licenziata, Eda si sente giù e senza speranze, pertanto si chiuderà in sé stessa.

Sarà l’arrivo di Efe Akman che le farà spuntare nuovamente il sorriso. Quest’ultimo, infatti, le farà una proposta molto allettante: un lavoro regolare, con un contratto ed uno stipendio che le permetta di vivere dignitosamente. Tuttavia, Efe fa una richiesta alla ragazza: deve terminare l’Università quanto prima.

Anticipazioni Love is in the air: la decisione di Eda

Eda si mostra inizialmente un po’ perplessa e dubbiosa davanti alla proposta di Efe, perché preoccupata nel lavorare all’Art Life e vedere Serkan quotidianamente. Tuttavia, Efe la convincerà delle sue capacità lavorative e le darà manforte per accettare il lavoro. Eda accetta e si reca a lavoro insieme al suo datore: Serkan che assisterà alla scena, si dimostrerà essere molto geloso.

Come al solito, Serkan non farà vedere la sua gelosia, ma con i suoi medi mostrerà l’esatto opposto. Stando alle anticipazioni della soap opera, lavorare insieme per Eda e Serkan non sarà una passeggiata, ogni pretesto è utilizzato per litigare. Ancora una volta grazie a Efe, Eda riuscirà a concentrarsi sul suo lavoro.