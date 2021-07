Anticipazioni Brave and Beautiful, Suhan scopre la verità su Cesur

Le anticipazioni italiane di Brave and Beautiful fanno sapere che Suhan scoprirà la verità su Cesur che si troverà ad affrontare guai giudiziari

Da lunedì 2 a venerdì 6 agosto, andranno in onda nuove puntate della soap opera turca Brave and Beautiful a partire dalle 14:45 su Canale 5. Questa settimana, le anticipazioni fanno sapere che Suhan è decisa a tornarsene a casa dopo la sorpresa del matrimonio tra Tahsin e Adalet. Il padre della giovane la raggiunge quindi ad Istanbul per spiegarle le origini dell’amore con Adalet, Suhan sembra essere comprensiva nei confronti del padre e decide di tornarsene a casa.

Cesur viene attirato nella trappola di Cahide e viene ferito da Turan. Oltretutto, Suhan viene a conoscenza della vera identità dell’uomo e pensa che il suo avvicinamento sia stato per un suo interesse, non perché gli interessasse un vero rapporto con lei.

Anticipazioni Brave and Beautiful, Suhan e Tahsin allo scontro

Suhan è sempre più convinta che suo padre, Tahsin, le abbia nascosto troppe cose, pertanto non ha più fiducia in lui. Nel frattempo, Cesur insieme a Kemal cercano informazioni su Mithat: l’uomo non fa altro che rispondere ai ‘comandi’ di un suolo uomo, Tahsin.

Cesur e Suhan sembrano essere sempre più vicini: l’uomo dedica alla sua amata una romantica poesia di famiglia, suo padre l’aveva scritta, infatti, per sua madre. Una scena romantica e commovente che viene interrotta dall’irruzione della polizia: Cesur viene arrestato.