X Factor, arriva la clamorosa decisione: programma cancellato!

Dopo ben 17 anni in onda, X Factor sarà cancellato dal palinsesto televisivo della Gran Bretagna: i motivi della decisione inaspettata.

X Factor dice addio alla sua versione britannica, dopo 17 anni di onorata trasmissione. Lo show della ITV ideato da Simon Cowell, che ne detiene anche i diritti, è stato cancellato dopo ben 15 edizioni. Come riportato dal portale ‘Variety‘ al suo posto arriverà comunque un nuovo show sempre a tema musicale e che verrà condotto comunque dal noto produttore musicale. Negli anni di onorata trasmissione, il programma ha lanciato artisti che poi sono riusciti a diventare delle vere e proprie icone musicali.

Simon Cowell per creare il programma si ispirò ad American Idol che ha dato vita ad uno dei programmi più conosciuti e replicati in tutto il mondo. Tra gli artisti più importanti usciti dal programma musicale troviamo band famose in tutto il mondo come gli ‘One Direction‘ e le ‘Little Mix‘. Al momento non ci sono stati commenti, né congedi e messaggi commossi da parte del produttore. Inoltre per qualche momento si è pensato di affidare il futuro del programma ai Maneskin.

X Factor dice addio in Gran Bretagna dopo 17 anni: nuovi progetti in arrivo

Dopo 17 anni di onorata carriera X Factor dice addio ai palinsesti televisivi britannici. La trasmissione ebbe inizio nel 2004 e da allora sono andate in onda 15 edizioni e 445 puntate. La notizia ha sorpreso tutti i fan del programma che lo aspettavano con trepidante attesa. Ma Simon Cowell è pronto a sostituirlo con altri programmi. Come riportato da Variety il produttore musicale è pronto ad annunciare un altro format canoro.

Il nuovo programma, infatti, dovrebbe intitolarsi ‘Walk The Line‘ e dovrebbe incentrarsi sui musical. I partecipanti, quindi, dovranno convincere la giuria del loro talento. Tra i giudici ci sarà senza ombra di dubbio anche Simon Cowell. Inoltre i concorrenti dovranno esibirsi in pezzi dei musical più famosi al mondo. Lo show sarà di certo diverso, ma l’intento è sempre quello di scovare nuovi talenti da inserire nel panorama musicale mondiale.