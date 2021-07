WhatsApp, è finalmente disponibile la nuova funzione: utenti entusiasti

Finalmente WhatsApp ha annunciato l’arrivo di una nuova funzione per tutti gli utenti. Andiamo a vedere come utilizzarla all’interno dell’applicazione.

WhatsApp è pronta ad annunciare una tecnologia in grado di trasferire le chat da iOS ad Android, in maniera wireless. Infatti a riportare la clamorosa indiscrezione ci avrebbero pensato i siti specializzati WABetaInfo e 9to5Google. La novità potrebbe andare a risolvere uno dei problemi più fastidiosi per gli utenti, che spesso tentennano nel cambiare sistema operativo proprio per non perdere chat, foto e video.

I dettagli della novità, ancora in fase di sviluppo, sono comparsi nel codice di programmazione delle nuove versioni di WhatsApp dall’aprile 2021. Infatti nell’app su iOS è apparsa la scritta ‘Sposta chat su Android‘. Mentre invece in un secondo screenshot pubblicato appare una finestra che chiede agli utenti di mantenere il proprio iPhone sbloccato con WhatsApp aperto durante il trasferimento. Quindi al momento si vocifera che l’operazione si potrà fare solamente da iOS ad Android, ma potrebbero esserci nuove sorprese in arrivo.

WhatsApp, arrivano i messaggi che durano 7 giorni: come utilizzarli

Non mancano mai le novità all’interno di WhatsApp, specialmente in questo 2021 caratterizzato da tantissime nuove funzioni inserite sull’applicazione. Infatti gli sviluppatori di Menlo Park hanno inserito anche i messaggi validi per solamente sette giorni. Insomma da oggi potrete inviare messaggi che sono visibili per una sola settimana e sono denominati ‘effimeri‘. La scelta va a riprendere alcune funzioni simili dei competitors.

Attivare il nuovo tool è semplicissimo e sarà possibile usarla anche sulla versione Web dell’applicazione. Infatti nel caso in cui un utente vorrà usare i ‘messaggi effimeri‘ dovrà cliccare sulla foto profilo del contatto con cui sta parlando e poi andare nella sezione ‘Messaggi temporanei‘. Cliccando qui, infatti, possiamo selezionare ‘messaggi a scomparsa’ ed attivarli. Così facendo i vostri messaggi saranno visibili per una sola settimana, prima di autodistruggersi.