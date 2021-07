Uomini e Donne, emozione alle stelle: è diventata mamma poco fa! – FOTO

Uomini e Donne, emozione alle stelle: è diventata mamma poco fa! La foto su Instagram ha fatto il pieno dei like da parte dei fan

Fiocco rosa per Sonia Pattarino. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dato alla luce la piccola Ginevra. Era diventata famosa all’interno del programma di Maria De Filippi per la storia con il tronista Ivan Gonzalez, poi tramontata nel giro di pochi mesi dopo essere usciti dagli studi di Canale 5. Il papà della nuova arrivata è invece Giovanni La Camera, calciatore di serie inferiori e attualmente anche imprenditore. Il siciliano è proprietario di un ristorante e nel corso della carriera ha indossato anche le maglie di Como, Padova, Benevento e Juve Stabia. Il 37enne vive a Milano, dove ha conosciuto Sonia e dove cura la propria attività. L’ex corteggiatrice, di origine sarda, ha sposato la causa lombarda proprio per amore e ora farà crescere la sua piccola Ginevra proprio nella nuova casa nel Nord Italia.

Nei giorni scorsi aveva scritto su Instagram un post di attesa, riferendosi alla bimba in arrivo.

Uomini e Donne, emozione alle stelle: un’ex corteggiatrice è diventata mamma!

“I tuoi continui movimenti, e la nostra pazza voglia di vederti”, le parole accompagnate da un tag nei confronti di Giovanni La Camera, compagno e neo papà.

Ora nelle ultime ore è arrivata la lieta notizia con un post proprio da parte dell’ex calciatore. Il compagno di Sonia Pattarino ha condiviso lo scatto della piccola Ginevra, appena venuta alla luce, accogliendo i commenti entusiasti di amici e fan. La mamma sta bene e tutto è andato per il meglio. La notizia è stata riportata dal sito IsaeChia.it con tanto di auguri ai neo genitori. Non si può che accodarsi e augurargli ogni bene.