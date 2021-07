Temptation Island, pesanti accuse: “È stato pagato per stare con lei”

Pesanti le accuse lanciate nei confronti di un tentatore di Temptation Island che sarebbe stato pagato per intrattenere una relazione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucianopunzo (@lucianopunzo_)

Luciano Punzo e Manuela Carriera sono usciti insieme da Temptation Island, nonostante lei fosse entrata con il suo ormai ex fidanzato, Stefano Sirena. La coppia ha fatto impazzire di gioia i fan della trasmissione che non ne potevano più delle lacrime di Manuela a causa dell’atteggiamento di Stefano: con Luciano sembra essere una storia d’amore come nelle favole.

Ma il Principe Azzurro esiste veramente? È questa la domanda che i più titubanti si sono posti e che sostengono che la relazione sia tutta una finzione. In particolare, Luciano Punzo riceve costantemente messaggi in cui lo accusano di essere pagato per fingere con Manuela.

Temptation Island, la risposta di Luciano e Manuela alle critiche

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuela Carriero (@manuela_crr)

Una relazione da sogno non sarà messa in subbuglio dal vociare degli haters, ecco perché Luciano e Manuela hanno accolto con molta ironia ciò che dicono gli altri: “Questo è per tutte le persone che dicono che io e Manuela non siamo mai stati insieme” ha affermato in un video il tentatore, baciando la sua amata.

Manuela, ironicamente, ha aggiunto: “Ma ti stanno pagando ancora? Dai fino a fine mese, poi scade il contratto”. La risposta del nuovo fidanzato è esilarante: “Ho il contratto tre mesi più tre, poi vediamo se rinnovano. Mi dicono che vengo pagato e che sono un grandissimo attore. Sì è vero ragazzi, sono un attore”.