Stefania Orlando, terribile affronto: è guerra con Roncato

Stefania Orlando torna nuovamente a confronto con l’ex marito Andrea Roncato che non perde occasione per screditarla

L’ex marito di Stefania Orlando, l’attore Andrea Roncato, torna a parlare dell’ex gieffina in tono poco romantici. Al settimanale Nuovo, Roncato ha ritenuto sbagliato prendersi le colpe per la fine del matrimonio avvenuta nel 1999, due anni dopo la loro unione. A seguito del divorzio, i due hanno continuato a frequentarsi, in certi momenti, ma senza mai smettere di lanciarsi frecciatine pubblicamente.

Andrea Roncato ha ribadito nuovamente la sua versione dei fatti sul loro divorzio, sostenendo che “è stata lei ad andarsene di casa perché innamorata di un altro uomo”.

Stefania Orlando, è guerra con l’ex marito: le sue parole

Nel corso dell’intervista, Andrea Roncato ha fatto un particolare appunto: gradirebbe, infatti, che non venisse più etichettata come sua ex moglie, ma come la moglie di Simone Gianlorenzi. Incalzato sulla sua esperienza al Grande Fratello VIP, Roncato ha duramente affermato: “C’è chi ha avuto il coraggio di sostenere che la mia ex abbia un grande curriculum e io non abbia fatto nulla. Lei negli ultimi 20 anni ha venduto solo materassi”.

È noto a tutti che, da vent’anni a questa parte, la Orlando si è fatta spazio in TV ed al cinema. Oltretutto, reduce dal successo del reality show di Canale 5, la showgirl capitolina approderà come concorrente nella prossima edizione di Tale e Quale Show in partenza da settembre con Carlo Conti.