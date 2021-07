Sicilia, incendi a Catania: case evacuate e lido distrutto dalle fiamme

In queste ore Catania è divorata dalle fiamme. Diverse le famiglie costrette ad abbandonare le proprie abitazioni: sospesi anche i voli

In queste ore a Catania si sono sviluppati degli incendi che hanno costretto alcune famiglie, soprattutto nel rione Fossa Creta, a lasciare le proprie abitazioni. Diverse le strade che sono state chiuse al transito veicolare, tra queste l’Asse dei Servizi. A causa delle intense nubi di fumo, l’aeroporto internazionale ha sospeso i voli sia in arrivo che in partenza.

La decisione si è resa necessaria anche per consentire agli elicotteri dei vigili del fuoco di poter intervenire liberamente sui roghi. Grande sinergia in queste ore da parte degli uomini della protezione civile, vigili del fuoco e corpo forestale con l’ausilio di propri elicotteri. Nelle zone interessate dai roghi stanno arrivando da altri comandi della Regione diverse unità dei vigili del fuoco.

Catania, preoccupazione tra gli abitanti a causa dei roghi: case evacuate

#Oggi i #vigilidelfuoco hanno effettuato 370 interventi per #incendiboschivi, 140 solo in Sicilia, criticità anche nel Lazio, Puglia e Campania. Nella clip elicottero AW 139 in ricognizione aerea per un incendio in via Palermo, alle porte di #Catania [#30luglio 17:30] pic.twitter.com/0Emioyok1I — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 30, 2021

Non sono pochi i momenti di tensione che si sono registrati in queste ore a Catania. Diverse le famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni a causa delle fiamme che hanno raggiunto le case in via Palermo, alle porte di Catania.

