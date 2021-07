Serena Autieri, nuovo programma su Rai1? Fan estasiati

Serena Autieri non si ferma, dopo lo speciale sulla vittoria dell’Italia agli Europei di calcio potrebbe tornare su Rai1 al timone di un nuovo programma. Tutti i dettagli sull’indiscrezione che sta facendo sognare il pubblico del piccolo schermo

Novità in arrivo per quanto concerne la carriera televisiva di Serena Autieri. Stando agli ultimi rumors, l’attrice potrebbe approdare su Rai1 con un nuovo programma autunnale, collocato nella fascia pomeridiana del sabato. Al momento non vi sono certezze a tal riguardo, difatti, non è stato reso noto neppure il nome del programma. Se così fosse, però, l’Autieri andrebbe a scontrarsi direttamente con Verissimo di Silvia Toffanin e Amici di Maria De Filippi.

Ma le indiscrezioni non finiscono qui. Difatti, come riportato da Dagospia.it, l’attrice napoletana potrebbe essere scelta come voce narrante di un nuovo programma in onda sempre su Rai1 questa estate. Si tratterebbe di un prime time dedicato ai reali inglesi.

Nuovi progetti per Serena Autieri su Rai1. L’indiscrezione lascia senza parole il pubblico del piccolo schermo: che sorpresa!

Come dicevamo ancora non sono giunte conferme dalla rete ammiraglia. Ma ciò che sembra chiaro è che l’attrice e conduttrice napoletana è molto richiesta dai vertici Rai. Difatti all’Autieri è stato già affidato lo speciale “Notte Azzurra” dedicato alla vittoria dell’Italia a Euro 2020.

Dopo numerosi successi sia al cinema che in tv, Serena Autieri non smette di stupire il pubblico che da sempre la segue e la sostiene. Non ci resta che attendere conferme dai vertici Rai. Intanto c’è chi ha già deciso di mettersi comodo davanti al piccolo schermo.