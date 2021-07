Finalmente inizia a delinearsi del tutto il quadro di Sanremo 2022: data e conduttori definiti.

È già ora di Festival. Il 2022 ormai è alle porte e insieme all’anno nuovo si avvicina anche la nuova edizione della kermesse musicale per antonomasia. Le date sono già state divulgate il 22 giugno durante la presentazione dei palinsesti RAI. Quindi la settantaduesima edizione si terrà nel comune ligure dal 2 al 5 febbraio 2022.

Dopo la data in molti si sono chiesti chi sarà il futuro conduttore della kermesse, ebbene, complice il rinnovo della dirigenza della RAI, al momento il conduttore non è stato ancora scelto ma, a meno di improvvisi capovolgimenti, la conduzione sarà affidata ad Amadeus. Sarà dunque Ama Ter? Le parole del conduttore. “Per me, la priorità è poterlo fare solo se ci saranno le reali possibilità di fare un Sanremo importante, il Sanremo della rinascita”.

Sanremo 2022, nuova bomba: data e conduttori

Stefano Coletta, direttore di Rai 1, ha ammesso di essersi più volte confrontato con Amadeus. “Riguardo Sanremo, con Amadeus, stiamo parlando da un po’ di tempo. Amadeus ci sta riflettendo, dobbiamo capire il potenziale espressivo di un Sanremo che tornerà, speriamo, nella potenzialità piena degli strumenti. Al di là dello show, penso sia innegabile il grande lavoro che Amadeus ha fatto come direttore artistico. Tornare indietro da quel tipo di lavoro sarebbe una regressione dello show e della cultura musicale. Quel lavoro dovrebbe continuare”.

Oltre ad Amadeus rivedremo anche Fiorello sul palco dell’Ariston? Lo showman ha chiuso ancor prima del suo amico fraterno all’ipotesi di partecipare per la terza volta consecutiva al Festival ma, proprio questo legame tra i due potrebbe indurre Rosario ad accettare di scendere sul palco per il terzo anno consecutivo.