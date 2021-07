Royal Family, problemi in arrivo per Harry e Meghan: il motivo è assurdo e c’è grandissima apprensione a Buckingham Palace.

Rischiano di essersi messi in una situazione molto complessa Harry e Meghan. I duchi del Sussex hanno preso una strada alternativa rispetto alla famiglia reale e stanno portando avanti la loro vita in California. Archie e Lilibet, i loro due figli, crescono nella villa di Montecito e non hanno più nessun titolo nobiliare. Al di là degli accordi di sponsorizzazione con i colossi Spotify e Netflix, i due hanno in mente di realizzare dei libri molto discutibili. Nella fattispecie Harry ha sottoscritto un accordo con la casa editrice americana Penguin Random House, con la quale dovrà realizzare testi riguardanti le sue memorie e quelle della sua famiglia (un libro sarà invece scritto da Meghan sulla ricerca del benessere psico-fisico).

Il primo verrà pubblicato nel 2022, mentre l’ultimo potrà essere realizzato solo dopo la morte della Regina Elisabetta. Alcuni esperti credono che verranno trattati argomenti davvero spinosi, che potrebbero ingarbugliare ancor di più i rapporti tra la coppia e i Windsor. Nella prima opera, Harry parlerà della morte della madre, la principessa Diana, nel 1997 e le conseguenze per lui e l’intera Royal Family. Probabilmente alcuni capitoli saranno anche dedicati al padre Carlo, alla matrigna Camilla e alle sue ex fidanzate.

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, la risposta di William e Kate: che siluro per Harry

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, la folle pretesa di Meghan Markle: l’ha fatto veramente!

Royal Family, problemi in arrivo per Harry e Meghan: potrebbero denunciarli

Alcuni componenti dello staff di Buckingham Palace sarebbero però preoccupati per la versione dei fatti che verrà presentata dall’ex principe.

Un insider reale ha detto al Mail Online: “Gli ex membri dello staff di Harry e Meghan sono convinti che questo libro sia stato scritto per regolare i conti e probabilmente includerà molti dettagli sul loro tempo passato a corte. Sulla base dell’intervista rilasciata a Oprah Winfrey, alcuni di questi ex lavoratori semplicemente non si fidano che verrà presentato un quadro completo e accurato. Sono già iniziate conversazioni su quali misure potrebbero essere in grado di intraprendere per proteggere la propria reputazione e quella della monarchia dopo la pubblicazione“.

Un’altra fonte ha aggiunto che c’è la possibilità di adire addirittura le vie legali.

Una misura estrema da prendere se il libro dovesse “diffamare ingiustamente ogni singolo membro del personale”.

Nel frattempo anche gli amici di Harry, sia ai tempi della scuola che del periodo trascorso nell’esercito (con le due missioni in Afghanistan), gli hanno suggerito di non condividere troppi segreti nel libro.

Alcuni esperti hanno riferito come alcuni di loro potrebbero vendicarsi svelando i segreti di Harry e della sua gioventù, dopo non aver mai voluto rilasciare dichiarazioni ai media a tal proposito. Insomma una spada di Damocle che rischia di scagliarsi contro i Sussex qualora dovessero esagerare. D’altro canto, per giustificare i 29 milioni di dollari messi sul piatto dalla casa editrice americana, qualcosa dovranno pur svelare. Una situazione davvero scomoda.