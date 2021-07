Netflix, la decisione inderogabile dei vertici: sarà obbligatorio

Una decisione presa dai vertici dell’azienda Netflix che sembra essere necessaria per tutto il personale al lavoro

Dai vertici dell’azienda Netflix è stato deciso che tutti gli operatori identificati nella “Zona A” dell’organigramma devono essere in grado di esibire il Green Pass. La decisione è stata resa necessaria per poter far ingranare al meglio l’azienda ed impedire ai lavori di stopparsi di volta in volta e rallentare la produzione.

Il colosso dello streaming ha quindi adottato la politica dell’obbligatorietà vaccinale per tutti i tecnici e operatori che lavorano senza l’uso della mascherina, perché dietro ad una telecamera e fianco a fianco con i membri del cast.

Netflix e non solo: le aziende americane che hanno adottato politiche forti

A causa della presa di posizione di Joe Biden, è possibile che molte altre aziende adottino uno stile simile a quello preso da Netflix. Quest’ultimi, infatti, sono tornati come all’inizio della pandemia suddividendo in “zone” il proprio team di lavoro: “A” coloro che non avevano l’obbligo di indossare mascherine o altri sistemi di protezione sanitaria, ma dovevano fare continui test anti-Covid; “B” coloro che, viceversa, non erano obbligati a fare tamponi, ma ad indossare sistemi di protezione.

Nel frattempo che si adottano le misure cautelari migliori, anche sui posti di lavoro, Twitter ha già deciso per la chiusura degli uffici a San Francisco e New York, mettendo i dipendenti in smartworking. La Apple – così come Disney per i parchi divertimento in Florida e California – ha introdotto nuovamente l’obbligo di mascherina anche per i vaccinati.