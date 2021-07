Michael Schumacher, la notizia che tutti aspettavano è ufficiale: presto tornerà a farsi applaudire dal suo pubblico con immagini inedite

Il catalogo di Netflix si arricchisce con un prodotto unico che rappresenta anche un bellissimo regalo per tutti gli amanti dello sport, ma non solo. Dal prossimo 15 settembre infatti sulla piattaforma streaming debutterà il primo docu-film sulla storia di Michael Schumacher.

Nessun volo pindarico sul titolo, perché si chiamerà ‘Schumacher’, basta quello. Un racconto fedele, appassionante e commovente della carriera in pista come fuori di un pilota e uno sportivo capace di riscrivere la storia. Ma soprattutto per la prima volta dietro al progetto c’è la sua famiglia.

Sabine Kehm, sua storica portavoce, lo presenta così: “Michael Schumacher ha ridefinito l’immagine professionale di un pilota fissando nuovi standard. Nella sua ricerca della perfezione, non ha risparmiato né se stesso né la squadra, portandoli ai più grandi successi. Per questo è ammirato in tutto il mondo, per le sue qualità di leader. Si tratta del regalo della sua famiglia al loro amato marito e padre”.

Michael Schumacher, la notizia che tutti aspettavano: ecco quello che potremo vedere

In effetti le parti più interessanti saranno le interviste esclusive con la moglie Corinna, i figli Gina e Mick. il fratello Ralf che gli è anche stato vicino in pista. E poi altre testimonianze di chi l’ha conosciuto da vicino. Come Luca Cordero di Montezemolo, Piero Ferrari, Flavio Briatore, Sebastian Vettel, Mika Hakkinen, Jean Todt e Bernie Ecclestone e molti altri.

Diverse immagini inedite tra pubblico e privato per mostrare un ritratto diverso di Michael Schumacher, come pilota capace di vincere sette mondiali (cinque dei quali al volante della Ferrari) ma anche come uomo. Dal 29 dicembre 2013, con quell’incidente sugli sci che ha cambiato la sua vita, Schumi è sparito dai riflettori. Ma su Netflix tornerà protagonista.