Massimo Giletti, cambia di nuovo tutto: indiscrezione sul suo futuro

Massimo Giletti è pronto a decidere il suo futuro, con l’ultima decisione che potrebbe cambiare le carte in tavola: cosa sta succedendo.

Massimo Giletti è pronto a tornare in onda prima del previsto, con uno speciale di ‘Non è l’Arena‘. La trasmissione tornerà in onda il prossimo 3 agosto in prima serata. Tra i caldi argomenti trattati troviamo un caso di presunta violenza sessuale che ricorda quello di Grillo Jr. Inoltre la puntata potrebbe confermare la permanenza di Giletti sulla rete di Urbano Cairo. In passato si era parlato di un possibile ritorno in Rai, che però dovrebbe essere rimandato.

Stando alle ultime indiscrezioni il conduttore potrebbe rimanere un altro anno a La7, prima di rientrare nel servizio pubblico. Al momento però il presentatore di ‘Non è l’Arena‘ ancora deve discutere concretamente del suo rinnovo di contratto. Intanto Giletti si prepara a tornare in onda in prima serata, con largo anticipo rispetto alla stagione autunnale. Andiamo quindi a vedere il tema che verrà trattato nella prossima puntata di ‘Non è l’Arena’.

Massimo Giletti, tra futuro e la nuova puntata di ‘Non è l’Arena’: cosa accadrà

Nella prossima puntata di ‘Non è l’Arena‘ si parlerà di un’accusa di stupro che ricorda la vicenda che ha coinvolto Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle. In merito a quel caso la Procura di Tempio Pausania ha chiesto il rinvio a giudizio. Questa volta le due giovani coinvolte offriranno anche la loro testimonianza diretta, raccontando in esclusiva la loro storia dopo che si sono viste chiudere la loro indagine per violenza sessuale.

La puntata di agosto di ‘Non è l’Arena‘ potrebbe dare importanti indizi sul futuro di Massimo Giletti. Il presentatore, infatti, non ha ancora rinnovato il suo contratto con La7 nonostante le due parti siano vicinissime. Inoltre il suo futuro rimane un’incognita, ma in molti pensano che il conduttore potrebbe rinnovare per un altro anno con la rete di Urbano Cairo. Dopo quest altro anno a La7, Giletti potrebbe concretamente tornare in Rai.