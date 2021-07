Instagram cambia le carte in tavola: nuove regole per gli utenti

Per tutelare la privacy dei suoi utenti, Instagram ha annunciato una serie di novità in arrivo a partire dai prossimi giorni

Sono giornate di grandi novità anche per ciò che riguarda Instagram. Il social network da tempo si batte per proteggere i suoi utenti in rete, soprattutto i più piccoli. Ed è proprio per questo motivo che si è deciso di integrare una serie di regole aggiornate a tutela della privacy, con accorgimenti che entreranno in vigore sin dai prossimi giorni.

La più grande svolta è dettata dal profilo privato in automatico per i minori di 18 anni. Al momento della sottoscrizione al social network, l’azione viene eseguita dall’applicazione (ma si può modificare in qualsiasi momento). Per gli under 18 già iscritti, invece, dovrebbe arrivare una notifica che li inviterà a cambiare le proprie impostazioni, senza però alcun obbligo.

Instagram, tutte le modifiche in arrivo

Oltre alle nuove regole per gli utenti under 18, ci sono anche altre opzioni molto interessanti che entreranno presto a far parte di Instagram. Il blocco degli account sarà più veloce che mai, a seguito di una segnalazione da parte di un minorenne. La società si riserva anche il diritto di identificare determinate persone con “comportamenti potenzialmente sospetti” e limitarne alcune funzioni. Nello specifico, gli utenti bloccati e segnalati non vedranno più gli account dei minori di 16 anni, e non saranno loro mostrati nemmeno tra le ricerche o tra i Reels.

Solo per gli Usa, infine, cambia il modo con cui gli inserzionisti possono rivolgersi ai minorenni. Ci sarà una nuova forma di selezione del target, in base all’età, al sesso e alla posizione.