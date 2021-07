Giulia De Lellis, arriva la confessione: “Non sono stata molto bene”

Giulia De Lellis, ex compagna di Andrea Damante, ha rotto il silenzio informando i suoi follower di essere stata poco bene.

Giulia De Lellis, oggi venerdì 30 luglio 2021, ha rivelato ai suoi followers di essersi vaccinata. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne oltre che a informare i suoi seguaci ha approfittato del momento per lanciare una frecciatina a tutti coloro che dopo aver fatto il vaccino si fanno un selfie tutti sorridenti. Lei non ha nascosto di aver avuto paura: “Ero preoccupatissima. Non sono stata molto bene”.

Giulia De Lellis ha rotto il silenzio: “Non sono stata molto bene”

L’influencer ha fatto sapere che il vaccino anti-covid funziona anche se non si effettua la consueta foto-testimonianza: “Vi volevo dare una notizia molto importante. Il vaccino funziona anche se una va lì brutta, struccata, con l’ansia, che suda, anche se non si fa la foto. E’ reale vaccinarsi senza scattare una foto”.

La De Lellis poi prosegue dicendo: “A dire la verità mi sono proprio dimenticata. Non era una mia necessità scattarmi una foto in quel momento. Invidio le persone che vanno lì bellissime, raggianti”.

Poi l’ex fidanzata di Andrea Damante ha voluto rimarcare l’importanza di vaccinarsi: “È una cosa che dobbiamo fare per bloccare questo virus impazzito che continua a modificarsi e a disturbare la nostra libertà. Ho solo l’esigenza di essere un buon esempio. Motivo per il quale ve lo mostro e ve lo racconto. Adesso sto benissimo”.