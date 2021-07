Francesco Gabbani, intervento in ospedale: le condizioni del cantante

Francesco Gabbani è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di cui nessuno era a conoscenza: ad annunciarlo è stato il cantante sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Gabbani (@francescogabbani)

Poche ore fa, Francesco Gabbani ha pubblicato un post su Instagram in cui si mostra tranquillo e sorridente, con un’espressione divertente ed ha annunciato dell’intervento chirurgico cui è stato sottoposto: “Il giorno dopo il concerto all’Arena di Verona sono volato ad Amburgo per un piccolo intervento alle corde vocali”.

LEGGI ANCHE > > > Temptation Island, pesanti accuse: “È stato pagato per stare con lei”

NON PERDERTI > > > Elisabetta Gregoraci in grande spolvero, ma sorride a metà: cos’è successo

Lo scorso 4 luglio, infatti, il cantautore toscano è stato in concerto all’Arena di Verona, ma subito dopo è volato in Germania per risolvere un problema molto comune ai cantanti. Su Instagram ha scritto: “La magica esperienza dell’Arena mi ha dato la giusta grinta per affrontare al meglio l’operazione e l’annuncio dei live di Milano e Roma mi ha spronato nella riabilitazione”.

LEGGI ANCHE > > > X Factor, arriva la clamorosa decisione: programma cancellato!

Francesco Gabbani è stato operato alle corde vocali: come sta

A giudicare dalla foto postata su Instagram, il cantautore toscano gode di ottima salute e la riabilitazione procede per il meglio. Ha aspettato che tutto fosse terminato per rendere pubblico il suo stato che, per fortuna e grazie alle eccezionali cure mediche, è stato stabile lungo tutto il processo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Massimo Giletti, cambia di nuovo tutto: indiscrezione sul suo futuro

Immancabili i ringraziamenti ai medici che l’hanno accompagnato lungo il percorso: “Un grazie di cuore al professor Fussi che con tutta la sua esperienza e professionalità mi ha seguito in questo percorso!”. Francesco Gabbani, adesso, è più pronto che mai ad affrontare il tour programmato per maggio del 2022.