Fortnite, annuncio a sorpresa: c’è già il primo evento di agosto

Poco fa, Fortnite ha annunciato il primo evento del mese di agosto. C’è già la data e il tema, con premi in palio

Anche il mese di agosto parte col botto su Fortnite. Epic Games ha annunciato poco fa il primo grande evento del mese, con tanto di date, tema, e premi in palio. Si chiamerà Rift Tour e avrà luogo in-game dal 7 al 9 agosto. Sul sito ufficiale si parla anche dell’arrivo di una “superstar da record” pronta a fare il suo esordio durante il periodo presentato.

Considerando che stiamo parlando di un evento a tema musicale, c’è chi già si prepara ad accogliere Ariana Grande. Nell’attesa, i giocatori possono sbloccare elementi cosmetici come emote, coperture di armi e tanto altro. Basterà completare alcune sfide a tema.

Fortnite, annunciato il grande evento: arriva Ariana Grande?

Gli utenti di Fortnite già non stanno più nella pelle, e non vedono l’ora di accogliere il nuovo evento Rift Tour. Come annunciato poco fa da Epic Games sul suo sito ufficiale, dal 7 al 9 agosto avrà luogo una due giorni dedicata alla musica, con sorprese, sfide e contenuti esclusivi. La community è ormai quasi certa che arriverà Ariana Grande, con anche il concerto in live. Questo perché la stessa software house ha parlato nella nota di una “superstar da record“.

In realtà, il prossimo 2 agosto dovrebbero arrivare ulteriori informazioni a riguardo. Di cosa si tratterà? Potrebbe già arrivare l’annuncio dell’evento dedicato ad Ariana Grande che – come successo con Travis Scott e Marshmello – sarà visibile anche su YouTube e Twitch.