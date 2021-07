FIFA 22, annunciati i nuovi telecronisti: coppia pazzesca! – VIDEO

A sorpresa, poco fa è arrivato l’annuncio dei due nuovi telecronisti di FIFA 22. La coppia inedita sta già facendo impazzire i fan del videogioco

Manca sempre meno all’arrivo sugli scaffali di FIFA 22. Il videogioco di simulazione calcistica della EA Sports sta continuando a macinare numeri da record di anno in anno, soprattutto grazie all’esplosione della modalità FUT. Il primo ottobre parte nuovamente la sfida ad eFootball per guadagnarsi il “titolo” di miglior videogame di calcio.

Tante le novità previste col nuovo capitolo della saga. Si parla di gesture aggiornate, di mosse abilità riviste, di contrasti più realistici che mai e di un’intelligenza artificiale che ricorderà ancor di più i comportamenti dei giocatori reali in campo. A tutto questo, poco fa si è aggiunta una splendida notizia per tutti i fan italiani: è stata annunciata la nuova coppia di telecronisti!

FIFA 22, ci sarà Lele Adani ad accompagnare Pardo

La famiglia degli appassionati di calcio è sempre coinvolta nel percorso. Ogni tappa è vissuta con emozione, accompagnata e condivisa con la voce e soprattutto con l’amore per il gioco più bello del mondo! Io e @PIERPARDO siamo pronti❤️⚽️ #FIFA22 Powered by Football.@EASPORTSFIFA pic.twitter.com/TAh3NAYfR2 — Daniele Adani (@leleadani) July 29, 2021

FIFA 22 si prepara a dare il benvenuto a Lele Adani in telecronaca. L’ormai ex giornalista di Sky Sport ha firmato con la EA Sports per prestare la sua voce al videogioco di simulazione calcistica, in compagnia del confermato Pierluigi Pardo. Lascia dunque Stefano Nava, che non avrà più il ruolo di commentatore tecnico. Una notizia che ha da subito mandato in visibilio i fan italiani della saga, vista anche la fama ottenuta tra i più giovani da Adani nell’ultimo periodo.

Le sue citazioni continue e quell’amore per il “calcio con la F” lo hanno fatto diventare una vera e propria webstar. Di grande rilevanza anche il suo ruolo nella Bobo TV, format che va in onda su Twitch e tiene compagnia grandi e piccini senza troppi filtri.