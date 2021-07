Federica Panicucci, salta il matrimonio con Marco Bacini: il motivo

Salta l’atteso matrimonio tra Federica Panicucci e Marco Bacini. Un annuncio inatteso, con i due che erano pronti alle nozze dopo cinque anni di relazione.

Le nozze tra Federica Panicucci e Marco Bacini sono rinviate. Infatti da tempo si parla del matrimonio tra la protagonista di Mattino Cinque e l’imprenditore, ma la coppia dovrà aspettare ancora un pò prima di convolare a nozze. La notizia è trapelata dal settimanale ‘Diva e Donna’. Infatti la presentatrice non indosserà il lungo vestito bianco, con Diva e Donna che ha anche svelato il motivo per cui non ci sarà il matrimonio.

Secondo il settimanale però non c’è alcuna crisi di fondo o allontanamento. Infatti il motivo lo si può trovare semplicemente nella situazione Covid. L’obiettivo di Federica è quello di festeggiare senza alcuna restrizione. I due inizialmente avevano organizzato la cerimonia a Fasano di Savelletri, in Puglia. Successivamente poi avevano optato per la più vicina Forte dei Marmi, dove la presentatrice trascorre le vacanze da tempo. La coppia quindi sta aspettando tempi miglio, andiamo a vedere cosa succede.

Federica Panicucci e Marco Bacini, nozze rimandate: la decisione della coppia

Federica Panicucci ha deciso quindi di rimandare le nozze con Marco Bacini a causa della variante Delta. Una scelta responsabile per la protagonista di Mattino Cinque, pronta a festeggiare senza alcuna restrizione. Inoltre per la Panicucci questo sarà il secondo matrimonio, visto che dal 2006 al 2015 è stata sposata con Mario Fargetta. Dall’unione sono nati due figli.

Adesso la conduttrice è legata con Marco Bacini. L’uomo è un imprenditore nel settore dell’abbigliamento. Proprio grazie al suo brand l’uomo è riuscito a conoscere la Panicucci, che ha otto anni in più di lui. Tra i due c’è stato il cosiddetto colpo di fulmine, che li ha portati a creare un legame solido nel tempo. Ad oggi Bacini non è mai stato sposato e non ha figli. Vedremo quindi se la coppia a breve renderà nota la nuova data per il matrimonio.