Elodie, il futuro è scritto: la proposta che fa saltare il banco. Per la cantante romana si annuncia un autunno intensissimo

Se amate Elodie, è il vostro momento. O meglio è il suo, perché l’autunno si annuncia caldissimo su tre fronti a conferma della sua grande duttilità. Perché se è vero che a settembre uscirà il suo nuovo singolo, ci sono anche altri appuntamenti poche vedranno la cantante romana come protagonista assoluta.

Non c’è ancora una conferma ufficiale da parte di Mediaset, ma l’impegno a Le Iene al posto di Alessia Marcuzzi (che dopo 25 anni ha abbandonato la società) non sarà l’unico. In ballo infatti secondo indiscrezioni che lancia in esclusiva Gossipetv ci sarebbe anche un nuovo programma musicale, questa volta su Canale 5.

Entrambi gli impegni dovrebbero partire da gennaio, perché nell’ultima parte del 2021 Elodie sarà impegnata a finire di registrare il suo nuovo album. E poi ci sarà anche tutta la promozione nelle radio, tv e in giro per l’Italia.

Elodie, il futuro è scritto: da settembre sarà impegnata su tre fronti diversi

Sono però tre i fronti sui quali si muoverà Elodie nei prossimi mesi. Quello della musica è la sua comfort zone, non nasconde segreti. Quello della tv è un mondo che ancora deve scoprire, anche se ha dimostrato nell’ultimo Festival di Sanremo di avere personalità sufficiente per farcela. Ma poi ci sarà anche il cinema, una novità assoluta per lei.

Elodie infatti sarà tra i protagonisti del film ‘Ti mangio il cuore‘, diretto da Pippo Mezzapesa e ispirato all’omonima inchiesta sotto forma di romanzo di Carlo Bonini e Giuliano Foschini. Un film duro e strettamente collegato ad una realtà complicata da raccontare, quella della criminalità foggiana. Le riprese inizieranno nel prossimo autunno.