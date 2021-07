Carlo Conti, arriva la conferma: ci sarà una staffetta su Rai 1

Ma Carlo Conti, arriva la conferma: ci sarà una staffetta in prima serata su Rai 1 in attesa della nuova stagione televisiva

Ultimo impegno prima di andare realmente in ferie, anche se per lui sono già cominciate da un po’. Ma l’estate su Rai 1 è fatta soprattutto di repliche e così questa sera, 30 luglio, si stanno concludendo quelle per la prima edizione di Top Dieci che Carlo Conti ha condotto per la seconda stagione.

Una formula divertente e coinvolgente del pubblico, lo dimostrano anche gli ascolti tv che il programma sta facendo registrare ancora nonostante sia in replica. Tra gli ospiti-concorrenti dell’ultima puntata, casualmente ma anche come un segno del destino, c’era anche Serena Rossi che sarà protagonista della staffetta estiva nel venerdì sera di Rai 1.

Da venerdì prossimo, 6 agosto, infatti la prima serata di Rai 1 vedrà tornare un altro amatissimo programma dell’ultima stagione. Ripartiranno infatti le puntate di Canzone Segreta, lo show che la stessa Serena Rossi aveva presentato qualche mese fa e che era piaciuto molto al pubblico. Sei puntate in tutto che andranno quindi avanti per tutto il mese di agosto.

Carlo Conti, arriva la conferma: a settembre un doppio impegno in prima serata su Rai 1

Carlo Conti saluta per ora il pubblico di Rai, ma da settembre tornerà con una serie di appuntamento da non perdere. Intanto perché partirà la nuova stagione di Tale e Quale Show, sempre in prima serata e sempre al venerdì, con un cast inedito e molto ben assortito.

Ma ancora prima il popolare conduttore fiorentino sarà protagonista sul palco dell’Arena di Verona dei Seat Music Awards 2021, arrivati alla loro 15esima edizione. Due appuntamenti in prima serata, il 9 e il 10 settembre in prima serata insieme a Vanessa Incontrada, più lo Speciale Seat Music Awards – Disco Estate previsto il 12 settembre sempre su Rai 1.