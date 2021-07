Calciomercato Milan, ribaltone a centrocampo: presa la decisione definitiva

Calciomercato Milan, la dirigenza ha preso la sua decisione definitiva su un giocatore a centrocampo. Ecco tutti i dettagli

Il Milan sta componendo il puzzle per la prossima stagione. Molti dei tasselli mancanti alla rosa di Stefano Pioli sono già stati coperti, sia con l’arrivo di volti nuovi che con la conferma di giocatori inizialmente in prestito. Ci sono alcuni ruoli che richiedono rinforzi, a partire dal trequartista e dal vice Calabria.

In questo senso, Maldini e Massara stanno continuando a lavorare seguendo la filosofia della società. Servono acquisti low cost, giovani e di prospettiva, per puntare alla crescita dell’intera rosa e ai massimi obiettivi sia in Italia che in Europa. Intanto, c’è un giocatore che – a sorpresa – potrebbe rimanere al Milan ed essere a disposizione del mister: Tommaso Pobega.

Calciomercato Milan, Pobega verso la conferma in rosa

Nelle settimane passate, Tommaso Pobega sembrava avere più di un piede fuori da Milanello. Dopo l’ottima stagione giocata in prestito allo Spezia, per il giovane centrocampista sembrava pronta la cessione a titolo definitivo all’Atalanta. 12 milioni di euro circa la richiesta del Milan, 7-8 milioni l’offerta del club di Gian Piero Gasperini. Secondo quanto riferito da Calciomercato.it, però, in questo ritiro il giocatore ha saputo farsi notare e si è messo in mostra sia in allenamento che in partita.

Considerato il vantaggio di poterlo inserire in lista Champions come giovane cresciuto nel vivaio rossonero e la sicura assenza di Bennacer e Kessié a gennaio per via della Coppa d’Africa, il futuro di Pobega potrebbe ancora essere a strisce rossonere. Una sua cessione – probabilmente in prestito – arriverebbe solo nel caso di acquisto di un quarto centrocampista.