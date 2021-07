Berlusconi, accordo monstre con Francesca Pascale dopo la separazione: che cifre come annunciato proprio in queste ore.

La fine della relazione con Francesca Pascale costerà un bel po’ a Silvio Berlusconi. La showgirl che per 10 anni è stata al fianco del Cavaliere ha dichiarato che questo ultimo l’ha sempre trattata come una regina ed è per questo motivo che vuole continuare a condurre lo stesso tenore di vita.

La loro separazione costerà dunque a Berlusconi venti milioni di euro (come buonuscita) più un assegno di un milione annuo. Alla Pascale sarà inoltre consentito di usufruire della residenza di Villa Maria a Casatenovo in Brianza, proprietà di Silvio, e ovviamente sarà servita e riverita dal personale già in loco. E’ stato Dagospia a riportare i dettagli sull’accordo di cui se ne era già parlato un anno fa ma che solo ora è stato chiuso.

Pascale a Berlusconi: “Gli ho dato i miei anni migliori”

Francesca Pascale è consapevole dell’ottimo tenore di vita che Silvio Berlusconi le ha fatto tenere, ma è anche convinta di avergli dedicato i suoi anni migliori. “Non posso tornare alla vita di prima“, dichiarò la showgirl a Roberto Alessi, giornalista di Libero. L’ex consigliera di Fratelli d’Italia nella provincia di Napoli, ha lasciato il suo ex compagno dopo aver scoperto un suo soggiorno in montagna assieme alla deputata Marta Fascina.

Seppure l’ex premier deve sborsare le suddette cifre, venti milioni di buonuscita e un assegno da un milione annuo, continua la sua vita al fianco della deputata calabrese di Fratelli Italia, Marta Fascina.