Le anticipazioni di Un Posto al Sole rivelano al pubblico numerosissimi colpi di scena che stanno per cambiare il corso della storia.

Un posto al sole continua a guadagnare sempre maggiori telespettatori. La fiction la cui prima puntata è andata in onda il 21 ottobre 1996 va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 e sono più di due milioni le persone che si sintonizzano sul terzo canale della rete nazionale per vedere cosa accadrà a Posillipo, in particolare a Palazzo Palladini.

Le anticipazioni degli episodi dal 2 al 6 agosto 2021 rivelano che la cena romantica di Samuel e Speranza è stata un disastro. Vittorio potrebbe ricadere vittima delle cattive abitudini del passato e ciò potrebbe compromettere la sua vita. Bianca non riesce in alcun modo ad andare d’accordo con Cristina. Il rapporto tra Cristina e Jimmy, invece, appare sereno.

Anticipazioni Un Posto al Sole, tentativo in extremis: riappare una vecchia conoscenza

Samuel si sente solo, avverte un senso di profonda delusione. Patrizio vorrebbe la felicità di Vittorio perciò tenta di capire cosa stia cercando in amore. Fabrizio rivede invece inaspettatamente una donna che appartiene al suo passato. Jimmy si innamora di Cristina, è la sua prima cotta.

La storia tra Fabrizio e Marina è ormai giunta al capolinea. Samuel sembra non riuscire ad affrontare la delusione di aver visto naufragare il suo sogno d’amore. Bianca, invece, spinta dalle persone che le vogliono bene, chiede scusa a Cristina.

Filippo, seguito da un terapeuta, tenta di recuperare quella parte di vita che sembra essere stata cancellata e in questo cammino ritrova una vecchia conoscenza. Michele sorprende Silvia proponendole di partire insieme e lei accetta.