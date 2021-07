Anticipazioni Tempesta d’Amore, gravissimo incidente: cosa succederà

Le anticipazioni della soap opera Tempesta d’Amore fanno sapere di un gravissimo incidente per Maja e Florian

Le anticipazioni italiane della soap opera Tempesta d’Amore fanno sapere di un gravissimo incidente che sconvolgerà le vite dei personaggi. Nonostante i due protagonisti, Maja e Florian, siano partiti col piede sbagliato, il loro rapporto sta tornando in carreggiata e si stanno addirittura innamorando. La prima ad accendere un faro sul rapporto tra i due è stata Maja, ma non c’è voluto molto affinché anche Florian ammettesse a lei e sé stesso i suoi sentimenti.

Florian aggredisce verbalmente, per telefono, l’ex fidanzato di Maja presentandosi come il nuovo compagno di quest’ultima. Nel tentativo di rimediare, Florian finisce dalla padella alla brace e scoppierà un’accesa discussione che terminerà, poi, con un bacio passionale.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, Florian ha un grave incidente

In seguito al bacio, Maja si irrigidisce nonostante sia intenzionata a dichiarare il suo amore a Florian. Per farlo, la giovane organizzerà un piano e farà credere al suo amato che ha visto Napoleone scappare nel bosco e lo convincerà a mettersi alla ricerca del coniglietto in sella ad un tandem.

Inaspettatamente, a causa di un errore di Maja, i due avranno un incidente. Fortunatamente Florian verrà segnalato come fuori pericolo poco dopo, ma la rabbia di suo fratello nei confronti di Maja sarà inarrestabile.