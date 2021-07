Amici 21, volto famoso della Rai tra i professionisti: l’indiscrezione

Super novità per il talent show. Ad Amici 21 potrebbe approdare uno dei ballerini più amati della Rai tra i professionisti

Raimondo Todaro, in qualche modo, è sempre stato legato ad Amici ed a Maria De Filippi. Nonostante dal 2005 sia legato alla Rai ed a Ballando con le Stelle, nonché alla padrona di casa Milly Carlucci, c’è qualche possibilità che il ballerino siciliano approdi su Canale 5.

L’edizione scorsa del talent show ha visto Raimondo Todaro una figura importante per i ragazzi della categoria ballo. Durante un daytime, infatti, il ballerino siciliano è intervenuto per giudicare i ragazzi, stilando poi una classifica, ma soprattuto per dar loro i migliori consigli. Se ciò non bastasse, la sua ex moglie e madre di sua figlia, Francesca Tocca, fa già parte del cast dei professionisti del programma.

Raimondo Todaro ad Amici 21: l’indiscrezione che fa impazzire i fan

Dopo ben 16 anni, Raimondo Todaro ha annunciato su Instagram che la strada con Ballando con le Stelle si separa: “Ma, come spesso accade nelle famiglie, un figlio matura l’idea di voler sperimentare e ricercare nuovi stimoli”. È stata questa frase a indurre TvBlog ad indagare ed è da qui che è partita l’indiscrezione secondo cui il ballerino siciliano potrà entrare tra le fila del programma di Maria De Filippi.

Dopo ben 5 edizioni vinte, dunque, Raimondo Todaro lascia il programma di Rai 1 e, perché no, approderà su Mediaset per mettere in vetrina le sue potenzialità.