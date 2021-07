WhatsApp, proteggi le tue chat con una password: come impostarla

Spunta un metodo per proteggere le proprie chat di WhatsApp. Infatti potrà essere inserita una password: andiamo a vedere come impostarla.

La sicurezza è sempre uno dei temi fondamentali su WhatsApp, con gli utenti che cercano sempre di proteggere le proprie conversazioni. Infatti ci sono ancora tantissimi dubbi sulla protezione della propria privacy. L’applicazione ha però ribadito di proteggere gli utenti grazie alla crittografia end-to-end. Nonostante ciò è possibile impostare una password all’interno dell’applicazione per accedere alle proprie conversazioni.

Per immettere una password prima della visualizzazione delle conversazioni dobbiamo scaricare l’applicazione ‘Serratura-Applock‘. Infatti questa app, gratuita per Play Store e App Store, permette di applicare una password all’interno dell’applicazione e per gli smartphone di ultima generazione sarà possibile anche impostare l’impronta digitale. Andiamo quindi a vedere tutte le ultime novità presenti all’interno dell’applicazione di messaggistica.

WhatsApp, adesso si possono inviare messaggi che durano 7 giorni: come fare

Non mancano mai le novità all’interno di WhatsApp, specialmente in questo 2021 caratterizzato da tantissime nuove funzioni inserite sull’applicazione. Infatti gli sviluppatori di Menlo Park hanno inserito anche i messaggi validi per solamente sette giorni. Insomma da oggi potrete inviare messaggi che sono visibili per una sola settimana e sono denominati ‘effimeri‘. La scelta va a riprendere alcune funzioni simili dei competitors.

Attivare il nuovo tool è semplicissimo e sarà possibile usarla anche sulla versione Web dell’applicazione. Infatti nel caso in cui un utente vorrà usare i ‘messaggi effimeri‘ dovrà cliccare sulla foto profilo del contatto con cui sta parlando e poi andare nella sezione ‘Messaggi temporanei‘. Cliccando qui, infatti, possiamo selezionare ‘messaggi a scomparsa’ ed attivarli. Così facendo i vostri messaggi saranno visibili per una sola settimana, prima di autodistruggersi.