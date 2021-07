Uomini e Donne, rivelazione choc dell’ex tronista: che paura durante la notte

L’ex tronista di Uomini e Donne ha rilasciato dichiarazioni che hanno lasciato senza parole il pubblico: grandissima paura.

Sabrina Ghio, ex tronista di Uomini e Donne, nelle scorse ore ha rivelato il motivo per il quale si è operata. A fine giugno si era sottoposta a un intervento chirurgico per fermare un processo tumorale. Prima di conoscere il motivo dell’operazione però, l’ex volto di Uomini e Donne ha voluto attendere.

I risultati sono sono stati rincuoranti, ma dopo il sospiro di sollievo ecco un’altra preoccupazione che incombe nella casa dell’ex tronista. La rivelazione ha fatto rimanere senza parole tutti i suoi followers.

Uomini e Donne, rivelazione choc dell’ex tronista: teme per la sua incolumità

Sabrina Ghio attraverso le storie Instagram ha raccontato ai suoi fan un episodio avvenuto nel corso delle ore notturne. Il compagno Carlo Negri soffre di sonnambulismo e Sabrina ha raccontato che mentre dormivano si è alzato nel sonno dapprima chiacchierando, poi urlando e dandole alcuni schiaffi inconsapevolmente causandole spavento.

Col senno di poi divertita, Sabrina Ghio ha raccontato: “Sono seriamente preoccupata per la mia incolumità. Ho rischiato l’infarto stanotte. Non ho chiuso occhio tutta la notte, ero seduta sul letto che tremavo come una foglia che non capivo cosa fosse successo, mi stavo sentendo male”.