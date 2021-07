Una ex dama di Uomini e Donne, Ida Platano, ha voluto rispondere ad alcuni commenti insultanti nei suoi confronti, sia a causa del suo lavoro, sia per il suo marcato accento meridionale.

Ida Platano è sicuramente stata una delle dame più chiaccherate di Uomini e Donne. Si è sempre contraddistinta per il carattere molto orgoglioso, e non ha mai fatto mistero dei suoi sacrifici per arrivare a realizzare il suo sogno di parrucchiera a Brescia. Anche per questo, ha sempre risposto a tono ai suoi haters.

LEGGI ANCHE >>> Uomini e Donne, rivelazione choc dell’ex tronista: che paura durante la notte

NON PERDERTI >>> Uomini e Donne, bufera social fra ex tronista ed il suo cavaliere – VIDEO

Ida ha iniziato a condividere con i suoi ammiratori alcuni dei messaggi che lei considera più divertenti. Ad esempio, racconta di una signora che la chiama in modo dispregiativo “lavatesta“: chiaramente, per l’ex dama di Uomini e Donne fare il lavoro dei suoi sogni non può essere un insulto. E aggiunge: “Se gli faccio veramente lo shampo va in estasi“.

Uomini e Donne, Ida Platano: “Fiera del mio accento!”

Se per l’ex dama di Uomini e Donne non c’è posto per i commenti classisti, ovviamente non ci può stare neanche la discriminazione territoriale. Lei è fiera di essere siciliana, ma anche eternamente grata al nord Italia che da vent’anni le offre lavoro. Anche qui, Ida Platano si prende beffa di chi ha da ridire sul suo accento.

LEGGI ANCHE >>> Uomini e Donne, la battaglia contro l’anoressia: il racconto di un’ex corteggiatrice – FOTO

Ida avrebbe ricevuto dei commenti dove veniva messa in risalto negativamente la sua cadenza meridionale, oltre ad insulti gratuiti circa l’ignoranza di tutti i meridionali. Lei non ha dubbi neanche verso questo hater, e risponde fieramente: “Sono orgogliosa del mio accento meridionale!“.