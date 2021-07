Uno Mattina In Famiglia, che sorpresa alla conduzione: clamoroso ritorno

Uno Mattina In Famiglia, grandissima sorpresa alla conduzione: clamoroso ritorno che lascia tutti senza parole.

Manca poco ormai all’avvio della nuova stagione di “1mattina in famiglia“, uno dei programmi storici della Rai a cui italiani sono molto affezionati. Al timone del programma ci sarà la coppia formata da Tiberio Timperi e Monica Setta, anche se sembrerebbe che ci potrebbe essere una clamorosa novità nel cast del programma.

Il ruolo di Timperi e Setta non è affatto messo in discussione, soprattutto dopo gli ottimi ascolti che la coppia è sempre stata in grado di realizzare. Lifestyleblog, però, ha rivelato che ci sarebbe un grande ritorno nel programma dopo due anni: si tratta infatti della precedente conduttrice, anche se non è noto quale sarà il suo ruolo nel programma.

Ecco uno dei lavori che Monica Setta sta sviluppando in parallelo con la conduzione televisiva: dopo il successo del primo libro “Quadrare i conti – Manuale di economia per le famiglie”, è uscito “Il Presidente – La nuova Italia di Draghi”, entrambi editi da Piemme.

1mattina in famiglia: ritornerà Ingrid Muccitelli

Ingrid Muccitelli accompagnerà dunque Monica Setta e Tiberio Timperi nella conduzione di “1mattina in famiglia”. Questo significa che abbandonerà la trasmissione “Linea Verde“, dove i volti del programma diventeranno Beppe Convertini e Peppone, nome d’arte del cuoco Giuseppe Calabrese.

C’è anche un’altra importante novità per “1mattina in famiglia”: la trasmissione, infatti, durerà mezz’ora in più, anche se non è ancora confermato se l’estensione avverrà nella giornata di sabato o di domenica. Quello che è certo è che il programma esordirà il 18 e 19 settembre su Rai 1, dove ci saranno sicuramente tante novità.

Ecco una foto che mostra Ingrid Muccitelli negli studi Rai di 1mattina nel 2019: