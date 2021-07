Tommaso Zorzi, la chat con la sorella Gaia svela tutto: nuovo progetto – FOTO

Tommaso Zorzi è pronto ad assistere all’esordio della sorella Gaia nel mondo dello spettacolo: spunta anche una delle chat su WhatsApp.

Torna protagonista sui social la sorella di Tommaso Zorzi, Gaia. Infatti dopo il botta e risposta con Amanda Knox è tornata su Instagram con una stories che non è di certo passata inosservata. Sono pronte nuove esperienze lavorative per la sorella di Tommaso Zorzi, con cui ha scambiato dei messaggi che fanno sperare tutti i fan.

Infatti nelle conversazioni pubblicate si legge: “Amo, comunque io confermata per…“. Quasi certamente l’aver oscurato il nome del programma è per vincoli contrattuali, ma adesso i fan sono incuriositi ed aspettano ulteriori novità dalla sorella del vincitore del GF Vip 5. In molti, però, sono pronti a scommettere ad una Gaia Zorzi al prossimo Grande Fratello Vip. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo.

Tommaso Zorzi, la sorella Gaia pronta ad un ruolo da co-protagonista: partecipazione al GF Vip?

Gaia Zorzi potrebbe seriamente approdare al Grande Fratello Vip, visto che Alfonso Signorini ha sempre mostrato un debole per la sorella di Tommaso. A rafforzare la candidatura ci ha pensato anche il suo carattere unico, frizzante, stimolante e trascinante. Gaia nelle chat con il fratello, senza troppi giri di parole ha rivelato: “Mi sto cag***o addosso“.

Ma dinanzi alle parole della sorella, Tommaso ha mostrato tutto il suo orgoglio e la sua felicità rispondendo: “Adoroo, love it“. Poi l’ultimo vincitore del Grande Fratello Vip ha rivelato di essere molto orgoglioso per la sorella. Dopo aver postato lo screenshot, Gaia ha poi messo un’altra story in cui afferma: “Anch’io come ogni influencer che si rispetti posso finalmente dire che presto vi potrò svelare un progetto di cui sarò coprotagonista“. C’è quindi grande attesa per il nuovo ruolo di Gaia, pronta a debuttare in televisione.