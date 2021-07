Temptation Island, pesanti insulti a tutti: una fidanzata nella bufera dopo la fine del programma. Ma lei adesso si difende così

La popolarità alle volte gioca brutti scherzi, soprattutto a chi non è abituato a tanta attenzione mediatica. Se ne stanno accorgendo anche le coppie che sono appena uscite da Temptation Island 2021, che ora possono di nuovo tornare ad utilizzare i social dopo la fine del programma.

In mezzo a complimenti e critiche, ci sono anche scheletri che emergono dal passato. Come sta succedendo a Jessica Mascheroni, entrata nel docu reality di Canale 5 come fidanzata da Alessandro Autera e uscita da single dopo aver lasciato il suo compagno., Non il male minore, perché in realtà il web la sta mettendo in croce per molto altro.

Sono infatti spuntati alcuni commenti che Jessica aveva postato su Facebook quando ancora non la conosceva nessuno. Era, come molte, una fan di Uomini e Donne ma anche di Temptation Island ma i suoi giudizi erano davvero pesanti. Di Alessio Bruno, entrato a Temptation come fidanzato dell’ex tronista Valeria Bigella, diceva che era un “uomo di m**da, cesso fallito e gli diceva di affogarsi in mare.

Ma giudizi pesantissimi aveva dato anche su Lara Zoretto, un’altra delle Fidanzate di Temptation, e soprattutto sull’ex tronista Nilufar Addati: “Quanto sei cessa e scema? Ma sparati e levati, sei la vergogna delle donne. Dai, fatti un pianto adesso che ti insultano tutti. Crepa, cessa rumena”.

Temptation Island, pesanti insulti a tutti: Jessica Mascheroni si difende così

Al di là dell’errore, perché Nilufar è napoletana e ha madre iraniana, resta il tono pesantissimo delle sue critiche che non sono passate inosservate perché i social non perdonano. Così Jessica, insultata a ripetizione non solo dai fan delle due ragazze, ha pensato bene di chiedere subito scusa alle due dirette interessate.

Ma poi ha anche voluto rispondere con una Story: “Facendo un discorso un po’ più ampio, state offendendo i miei genitori, mia mamma, i miei amici e sinceramente state sbagliando. Prendete esempio da me che ho sbagliato, ho capito e sto chiedendo scusa. Insultare e offendere non porta da nessuna parte, quindi non predicate bene e razzolate male”.