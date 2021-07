Temptation Island continua a regalare numerosissimi colpi di scena al pubblico. Una nuova coppia è uscita finalmente allo scoperto.

L’ultima edizione di Temptation Island ha ormai calato il sipario. Sono stati milioni i telespettatori che hanno seguito con particolare attenzione le vicende delle coppie che hanno deciso di partecipare al programma per mettersi in gioco insieme al loro amore.

Tra le tante coppie del programma, quella che ha riscosso maggiore successo è quella formata da Manuela e Stefano. Ormai la loro storia è acqua passata e lei, adesso si gode la sua nuova fiamma.

Temptation Island, una nuova coppia esce allo scoperto: spunta il video

In queste ore, l’ormai ex single di Temptation Island ha condiviso con i fan la romantica sorpresa che la donna gli ha fatto quando si sono rivisti a Napoli: “Ricordo ancora l’emozione di quel momento. La mia prima sorpresa ricevuta”.

Si tratta di una sorpresa di cui ne ha parlato Luciano Punzo nel corso dell’ultima puntata di Temptation Island 2021, dove aveva raccontato tutto con grande emozione a Filippo Bisciglia. “A Napoli abbiamo preso un albergo e ci siamo rivisti. Abbiamo passato tre giorni insieme. E poi mi ha fatto una sorpresa bellissima. Arriviamo in albergo e lei mi dice: ‘Lu, devi stare un attimo fuori dalla camera per un po’. Poi mi ha mandato un messaggio: ‘Ok, puoi entrare’. Io entro nella camera. Appena entro è tutto spento, ci sono le candele e i petali di rosa per terra con un percorso. Faccio questo percorso, vedo questo letto pieno di petali e sul bordo del letto tanti palloncini. Cerco lei, ma non la trovo. Era nascosta in bagno che mi spiava. Su ogni palloncino c’era scritta una frase. ‘Sorridi’, ‘Io credo in te’, ‘Ci sarò’: tutte le frasi che io dicevo a Manuela”.