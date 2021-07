Michelle Hunziker, risveglio amaro: arriva una sorpresa inattesa, ma lei è già pronta per replicare nella prossima stagione

C’era grande attesa nella serata delle repliche per il testa a testa tra l’informazione di qualità rappresentata da Superquark su Rai 1 e la sfida musicale di All Together Now su Canale 5. I risultato degli ascolti tv dicono chiaramente come è andata.

Nella serata di mercoledì 28 luglio 2021 Rai1 ha raccolto 1.920.000 spettatori pari al 12.1%. Invece su Canale 5 la replica delle terza puntata di All Together Now 2021 condotto da Michelle Hunziker ha totalizzato 1.443.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Rai2 invece Il Circolo degli Anelli dedicato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha coinvolto 1.002.000 spettatori pari al 6.4% di share e su Italia 1 la serie tv Chicago Fire è piaciuto a 1.223.000 spettatori (7.8%).

Su Rai3 la prima tv del film Benvenuti a Casa Mia è stata vista da 1.103.000 spettatori pari ad uno share del 6.3%. Zona Bianca su Rete4 ha realizzato un ascolto medio di 845.000 spettatori con il 6% di share e su Tv8 Name That Tune – Indovina la Canzone ha totalizzato 324.000 spettatori con il 2.2%.

Michelle Hunziker, risveglio amaro: una serata dominata dai programmi della Rai

Bottino pieno per Rai 1 anche nel preserale: Techetechetè ha totalizzato infatti 3.040.000 spettatori con il 16.9% mentre su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 2.395.000 spettatori con uno share del 13.4%. Su Italia1 la prima stagione di NCIS ha registrato 871.000 spettatori con il 4.9% e su Rai2 TG2 Post ha bloccato 1.133.000 spettatori con il 6.3%.

E ancora, su Rai3 la nuova puntata di Un Posto al Sole è stata vista da 1.452.000 spettatori con l’8.1%. Su Rete4 invece Stasera Italia News ha totalizzato 920.000 spettatori per il 5.3% nella prima parte e 1.025.000 spettatori 5.7% nella seconda parte.