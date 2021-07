GF Vip 6, figlio d’arte fa il suo ingresso: bomba pazzesca!

L’indiscrezione è pazzesca, quella dell’ingresso di un altro figlio d’arte all’interno della casa del GF VIP 6 che si va ad aggiungere al ricco carnet

Per la sesta edizione del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha promesso di superarsi e di riportare una grossa fetta di ascolti al reality show. Per farlo, ha scelto in primis una coppia inedita di opinioniste: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, alla loro prima esperienza al GF VIP. Tuttavia, coloro che creano dinamiche sono quelli al di là della porta rossa e scegliere il giusto carnet è fondamentale.

Sono tantissimi i nomi apparsi tra i gossip delle ultime settimane – momenti molto concitati per la scelta del cast – ma una nuova bomba arriva direttamente da Davide Maggio con il nome di Nicola Pisu.

GF Vip 6, Nicola Pisu nel cast: chi è il figlio d’arte

Al GF Vip 6 è pronto al suo ingresso – insieme ad un’altra figlia di, Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento – Nicola Pisu. “Ho denunciato mio figlio per salvarlo”, queste sono le parole che hanno reso noto il futuro concorrente del Grande Fratello. Sua madre, Patrizia Mirigliani – figlia di Enzo, patron di Miss Italia – fece il giro delle prime pagine d’Italia quando Nicola si trovò ad affrontare problemi di droga.

Ad oggi 32enne, Nicola ha avuto problemi di droga quando ne aveva 18 e continuava a chiedere soldi alla mamma: segnale che l’ha decisa a denunciarlo alla polizia.