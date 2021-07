Nuove indiscrezioni riguardanti la nuova stagione del GF Vip 6 vengono a galla.

Il GF Vip 6 inizia a prendere forma e tra smentite e conferme, Alfonso Signorini sarà per il terzo anno consecutivo il conduttore del programma. Oltre a lui, in questi giorni sono stati rivelati, non in via ufficiale, i nomi dei nuovi concorrenti. Ma non solo, aggiornamenti importanti sono stati annunciati anche sul fronte opinionisti.

Pupo ha annunciato che non sarà più opinionista al Grande Fratello Vip. Il cantante ha deciso di mollare lo show dopo tre anni per tornare ai suoi impegni musicali. Sulla scia dell’addio anche Antonella Elia che verrà sostituita da una ex concorrente del GF Vip: Adriana Volpe. La conduttrice prenderà il posto di Antonella Elia, con la quale ha condiviso l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Ma non sarà l’unica. Infatti Antonella Elia e Pupo verranno rimpiazzati da un duo tutto femminile: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Intanto è stata smentita la presenza di un ex calciatore che, secondo gli ultimi gossio, sarebbe dovuto entrare a far parte della prossima edizione del GF Vip, scopriamo di chi si tratta.

GF Vip 6, arrivano le conferme: salta tutto per mancato accordo

Alberto Dandolo sul settimanale Oggi ha parlato dell’ex calciatore Walter Zenga, il quale pare essere in lizza per diventare uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2021/22. Molti rumor lo danno addirittura per certo. Ma è stato tutto smentito.

A fare chiarezza su tutta questa faccenda ci ha pensato Alberto Dandolo su Oggi asserendo senza tanti giri di parole che purtroppo Walter Zenga non sarà nel cast del GF Vip di Alfonso Signorini: “Niente ‘casa’ per lui”.