Caterina Balivo lo ha rifatto: era già successo il giorno dopo il suo matrimonio – VIDEO

Caterina Balivo confessa un particolare dettaglio riguardante il suo matrimonio- La presentatrice ha rivelato cosa ha fatto con il vestito del giorno dopo.

E’ sempre attiva sui social Caterina Balivo che ogni giorno rivela dettagli e aneddoti sulla propria vita personale. Infatti la presentatrice, come sempre, ha condiviso sui social le sue riflessioni e le sue confessioni nella sua amatissima rubrica ‘CaterinaSecret‘. Nell’ultimo episodio della rubrica la conduttrice ha rivelato un aneddoto riguardante il suo matrimonio. Nel dettaglio, Caterina si è confessata su cosa ha fatto il fatidico giorno del matrimonio con l’imprenditore Guido Maria Brera.

Infatti la presentatrice ha rivelato di aver voluto comprare un vestito con l’intenzione di riciclarlo e di non usarlo solamente una volta. L’ex conduttrice di ‘Detto Fatto‘ e di ‘Vieni da me‘ sul suo profilo Instagram ha rivelato: “Oggi ho rispolverato il vestito che ho messo il giorno dopo il matrimonio, quindi mi raccomando anche quando fate degli acquisti per l’evento della vostra vita pensate che dopo il matrimonio la vita continua“. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio le dichiarazioni della Balivo.

Caterina Balivo ed il vestito del matrimonio: “Non butto nulla”

In questi mesi Caterina Balivo non ha mai nascosto quanto tenga a cuore un tema caldissimo come l’ambiente. Infatti la conduttrice sta promuovendo diverse iniziative proprio sul caldo tema. In merito la Balivo ha rivelato di aver riciclato anche il vestito del suo matrimonio con Guido Maria Brera. La presentatrice ha affermato: “Non voglio darvi consigli, ma mi piace questo mio aspetto green, non butto nulla e riutilizzo tutto“.

Infine sempre sui social la conduttrice ha rivelato un particolare dettaglio riguardante la figlia. Infatti la Balivo è andata a correre a Capri con la figlia Cora, affermando che non riesce più a starle dietro. Intanto Caterina guarda anche al futuro e sembrerebbe pronta ad un ritorno imminente in televisione. Adesso quindi la palla passa alla Rai, che dovrà decidere se assegnarle un programma del nuovo palinsesto.