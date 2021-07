Calciomercato Juventus, cambia tutto: si può chiudere per Pogba e le prossime ore saranno decisive in tal senso.

La Juventus continua a lavorare anche in ottica calciomercato. La priorità è stata data al centrocampo, il reparto che nella scorsa stagione è andato più in difficoltà rispetto agli altri. Si parla da tempo di un possibile approdo di Manuel Locatelli in bianconero, e anche Miralem Pjanic vorrebbe tornare a Torino ora che c’è Massimiliano Allegri in panchina.

Tra i tanti nomi fatti, c’è però una suggestione che continua a far sognare i tifosi da ormai diverso tempo: Paul Pogba. Il francese del Manchester United non si è mai ambientato veramente in Premier League, e potrebbe cambiare maglia già in questa sessione di mercato. C’è però un colpo di scena, e lo sta architettando direttamente Mino Raiola.

Calciomercato Juventus, Raiola ha proposto Pogba al Liverpool

Stando a quanto raccontato da Le10sport.com, su Paul Pogba non ci sarebbe solo il PSG. Mino Raiola sta lavorando ad un possibile trasferimento del centrocampista francese a Liverpool, rimasto orfano di Wijnaldum (finito proprio a Parigi). Una trattativa al momento complicata, anche visti i rapporti non ottimi tra i Reds e il Manchester United. Intanto, Klopp sta continuando a lavorare sulle piste che portano ad Aouar e Camavinga, due giocatori congeniali al suo progetto.

Difficile pensare che il francese possa vestire la maglia della Juventus in questa sessione di calciomercato. Nonostante le voci degli ultimi tempi, la destinazione più probabile del centrocampista rimane lo scatenato PSG.