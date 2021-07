Calciomercato Inter, 130 milioni per Lukaku: clamorosa offerta sul piatto! I nerazzurri lo reputano incedibile ma stanno vacillando

Simone Inzaghi sembra essersi ambientato alla grande in quel di Milano. La sua Inter inizia a prendere corpo e già ieri nell’amichevole vinta contro il Crotone (6-0) si sono viste trami interessanti. Calhanoglu alla Luis Alberto è già una certezza, mentre in attesa di rinforzi sul mercato, per ora sulle fasce bisogna ‘accontentarsi’ di Darmian e Di Marco. I due esterni sono andati piuttosto bene, con il secondo autore anche di un bel gol. Marotta e Ausilio stanno cercando profili adatti sia dal punto di vista tecnico che economico, dovendo tenere d’occhio i conti del club. I nomi sono sempre gli stessi, da Bellerin a Marcos Alonso, passando per Emerson Palmieri e Florenzi. Tutte possibili piste da seguire ma che richiedono ancora tempo. Prima bisogna pensare anche alle uscite, con diversi esuberi sul taccuino nerazzurro. Vecino, Vidal, Gagliardini, Perisic, Pinamonti e Nainggolan sono tutti sul piede di partenza. Alcune trattative sono ormai in dirittura d’arrivo, come il belga vicinissimo al Cagliari, altre invece devono ancora decollare.

Calciomercato Inter, 130 milioni per Lukaku: il Chelsea fa sul serio

Dopo Hakimi l’Inter non vorrebbe però rinunciare a nessun altro big in rosa. Lautaro Martinez non ha più nessuna smania di lasciare Appiano Gentile, con il Barcellona che ha già preso Aguero e Depay. Un altro big in avanti sta invece ricevendo una corte spietata. Stiamo parlando di Romelu Lukaku, grande obiettivo del Chelsea. I ‘Blues‘ sono alla ricerca di un grandissimo colpo in attacco e dopo aver capito di non poter arrivare ad Haaland hanno varato sul nerazzurro. Secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera, Abramovich avrebbe inviato il figlio in avanscoperta a Milano per sondare il terreno con l’entourage del belga. Sul piatto ci sarebbe una proposta indecente da almeno 100 milioni, aumentabile fino a 130, insufficienti per il norvegese del Dortmund, ma forse decisivi per strappare il si del 9 interista. Lukaku è tornato in questi giorni in Italia per prendere parte al ritiro, con la ferma convinzione di difendere lo scudetto con i propri compagni. Ora però, potrebbe materializzarsi un clamoroso ritorno a Londra. Romelu fu infatti acquistato giovanissimo dagli inglesi quando militava nell’Anderlecht. Ai tempi di Mourinho venne spedito all’Everton, salvo poi tornare due anni dopo ma sempre senza trovare fortuna. Chissà che questa non sia la volta buona.