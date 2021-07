Beautiful, clamorosa indiscrezione: addio a 3 protagonisti della soap. Un cambiamento che potrebbe lasciare i fan esterrefatti

Dal 1987 è sinonimo di soap opera. Stiamo parlando di ‘Beautiful‘, arrivato alla sua 34sima stagione, con un tourbillon di storie e attori cambiati in questi anni. Il cast ha visto passare tantissimi protagonisti, con la permanenza di pochissime eccezioni. Proprio questo alternarsi di volti sembra aver donato un sapore particolare allo sceneggiato americano, di gran lunga il più premiato dal pubblico nel corso di questi tre decenni.

Ora a quanto pare potrebbe esserci un ulteriore colpo di scena, sia per quanto riguarda la storia che i personaggi. Un altro step verso il rimescolamento della carte, con al centro sempre le avventure amorose della famiglia Forrester, incentrate su Brooke, Ridge, Bill e Katie. Liam, Steffy e Hope, più l’inserimento di Finn, che sta per sposare la giovane Forrester. Un insieme variegato di rapporti, con diverse fasce d’età e diversi attori in rampa di lancio.

Nell’ultimo periodo hanno abbandonato le riprese sia Sally che Zoe. Ma non finisce qui, perchè entro la fine del 2021 si fanno altri nomi vicini al taglio. Secondo quanto riportato da SoapDirt, potrebbero non vedere più le telecamere Quinn, Carter e Shauna.

Beautiful, clamorosa indiscrezione: diversi cambi nel cast

Il taglio potrebbe arrivare alla conclusione di alcuni colpi di scena sul set. Nella trama della soap, infatti, la Fuller tradisce Eric lasciandosi trasportare dalla passione con Carter. Quinn viene cacciata di casa e dalla Forrester Creations, tenendo in piedi la sua relazione con l’avvocato. Carter, invece, riesce ad avere da Eric una seconda possibilità. Nel frattempo, mentendo a tutti, si vede di nascosto con Quinn. I due verranno scoperti molto presto e l’uscita dall’azienda è dietro l’angolo.

Questo lascerebbe ipotizzare un taglio nelle prossime puntate a stelle e strisce, al pari di Shauna. Non solo uscite però, ma anche qualche nuovo innesto. Si parla infatti della comparsa dei genitori del dottor John Finnegan “Finn”, ovvero Jack Finnegan (interpretato da Ted King) e Li Finnegan (Naomi Matsuda).

Un altro personaggio ha già fatto il suo esordio negli Usa e a breve arriverà anche nelle puntate italiane. Stiamo parlando di Paris Buckingham, la sorella minore di Zoe.

Grande attesa dunque per capire cosa succederà nelle prossime settimane. I fan sono in fermento.