Elisabetta Gregoraci ed Alan Palmieri hanno spiegato perchè “Battiti Live” non è andato in onda martedì 27 luglio: ecco quale sarà la data ed ora della prossima trasmissione del programma musicale estivo.

Il 27 luglio, “Battiti Live” non è andato in onda come al solito. Questo perchè la trasmissione di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, che di solito è trasmessa su Italia Uno ogni martedì sera, questa volta ha lasciato il posto a “Temptation Island”. Il reality show, per la prima volta, ha visto un doppio appuntamento per la finale del programma.

Questo non significa che la trasmissione estiva dedicata alla musica, “Battiti Live”, non andrà più in onda. Semplicemente, l’appuntamento è stato rimandato. Lo ha spiegato anche Elisabetta Gregoraci con un messaggio che ha condiviso con i suoi ammiratori sui suoi canali social.

Elisabetta Gregoraci, quando andrà in onda Battiti Live?

La conduttrice di “Battiti Live”, Elisabetta Gregoraci, ha confermato che il programma andrà in onda il 29 luglio in prima serata, sempre su Italia Uno. Il posticipo di un paio di giorni si tratta dunque di una situazione eccezionale: il programma musicale, però, dovrà combattere negli ascolti con le amatissime repliche di “Doc-Nelle tue mani“.

