Ballando con le Stelle, addio ad un volto storico: pubblico senza parole

Ballando con le Stelle, addio ad un volto storico: con la nuova stagione del talent, non ci sarà più e il pubblico resta senza parole

La grande macchina organizzativa di Ballando con le Stelle si sta già muovendo anche se per la prima puntata del talent di Rai 1 dovremo aspettare fino al metà ottobre. Ma intanto nelle ultime ore è arrivata la notizia che nessuna aspettava e che getta un’ombra sul futuro del programma.

Se infatti nei giorni scorsi Milly Carlucci aveva cancellato tutti i dubbi sul futuro del programma confermando in blocco la giuria della passate stagioni, c’è una clamorosa novità. Raimondo Todaro, storico volto tra i maestri di Ballando, ha deciso che lascerà la trasmissione per tentare strade nuove.

Lo ha fatto sapere a tutti i suoi fan con un commosso post nel quale ha ricordato come ha cominciato e dove è arrivato fino ad oggi. Era entrato nel cast a 18 anni, nel 2005, e subito aveva vinto in coppia con l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto. Poi sono arrivati altri quattro successi insieme a Fiona May, Veronica Oliver, Elisa Di Francisca e Giusy Versace.

Ballando con le Stelle, addio ad un volto storico: passerà alla concorrenza?

“Sento di dover ringraziare tutti loro per ciò che mi hanno insegnato e permesso di scoprire. Ma, come spesso accade nelle famiglie – scrive Todaro nel suo post – un figlio matura l’idea di voler sperimentare e ricercare nuovi stimoli. Ed è per questo motivo che ho deciso di lasciare questo percorso e provare nuove sfide, consapevole e grato per gli strumenti che Ballando e Milly mi ha hanno dato. Ai miei colleghi faccio un grosso in bocca al lupo e lo spettacolo me lo godrò da casa tifando per ognuno di loro”.

Un colpo anche per Milly Carlucci che lo aveva anche scelto come coreografo per i balletti durante il talent show Il cantante mascherato, sempre su Rai 1. E invece quella con Elisa Isoardi nell’ultima edizione di Ballando cn le Stelle rimarrà la sua ultima recita. Molti avevano ipotizzato che quella fosse una coppia anche nella vita (Raimondo dal 2019 è separato dall’ex compagna Francesca Tocca con la quale ha una figlia, Jasmine). Invece si sono piaciuti, ma solo in pista.

E adeso che succederà? La prima ipotesi è che Raimondo Todaro possa passare alla concorrenza, magari andando ad infoltire la pattuglia degli insegnanti di Amici 2021. Ma bisognerà aspettare ancora qualche settimana per capire cosa farà da grande.