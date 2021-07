Awed racconta il suo dramma: la preoccupazione dei fan – VIDEO

Come tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo, Awed ha scelto di parlare di un problema personale che lo attanaglia dai problemi del liceo

Il vincitore dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, lo YouTuber Awed, si è aperto con i follower di Instagram ed ha parlato di un problema che attanaglia in molti e di cui si sta cercando di normalizzare la sofferenza: attacchi di ansia. Tramite le sue storie, infatti, il giovane partenopeo ha affermato: “Soffro di attacchi di ansia molto pesanti. A volte di notte non riesco a dormire perché ho la tachicardia elevata”.

Simone Paciello è uno dei tanti che, sul web, prova a diffondere un problema che è reale e che in molti non riescono ad accettare o, addirittura, se ne vergognano.

Awed e gli attacchi d’ansia: le sue parole

Tramite le sue Instagram stories, Awed ha spiegato: “Per quanto mi possa essere abituato a questa condizione, non riuscirò mai ad accettarlo e conviverci per bene”. Simone Paciello ha poi provato a dare un’origina i suoi attacchi di ansia: “Ho cominciato ad averne già al liceo, tantissime volte anche per una semplice interrogazione, non riuscivo a dormire dalla forte tachicardia”.

“Ho pensato che negli anni si sarebbe risolto da solo”, ha rivelato Awed, “invece no, è andata peggiorando”. Poi ha raccontato la sua paura per l’esperienza all’Isola dei Famosi: “Quando ho saputo che avrei fatto parte dei naufraghi mi sono subito chiesto come avrei fatto, quando sono a casa accendo la TV, perché il solo fatto di sentire qualcuno sveglio mi tranquillizza”.