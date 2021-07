Anticipazioni Brave and Beautiful, matrimonio incredibile: nessuno se lo aspettava

Le anticipazioni turche di Brave and Beautiful fanno sapere che sarà celebrato un matrimonio del tutto inaspettato per i fan

Le anticipazioni turche di Brave and Beautiful fanno sapere che Cesur e Suhan si sposano. Tutto parte da Tahsin che pur di incastrare Cesur farà rapire sua figlia dai suoi uomini per far ricadere la colpa sui ragazzi. Cesur scopre immediatamente il piano di Tahsin e farà di tutto per salvare Suhan. Quest’ultima, incredula dopo aver sentito suo padre confessare tutto a suo fratello Kohran, chiederà a Cesur di sposarla e lui, preso dall’entusiasmo, accetta.

Nonostante i due proveranno a tener segreto il loro matrimonio, la notizia si divulgherà in fretta ed in molti proveranno ad opporsi.

Anticipazioni Brave and Beautiful, Suhan e Cesur si sposano?

Ad opporsi al matrimonio tra due famiglie acerrime nemiche saranno, in primis, l’avvocatessa Manu Vardar e poi la cognata di Suhan, Cahide. In particolare, quest’ultima per evitare che Suhan prenda l’eredità di famiglia escogita un piano coinvolgendo Kohran che si dimostrerà dalla parte della sorella.

Stando alle anticipazioni turche della soap opera Brave and Beautiful, si sa che qualcosa metterà a dura prova il matrimonio tra i due: il giorno della celebrazione, Tahsin sarà colto da un grave malore. In Italia, quest’ultimo è in procinto di sposare Adalet, ma Suhan sarà decisamente contraria al matrimonio.