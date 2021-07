Anticipazioni Beautiful, colpo di scena: c’è un arrivo eccellente!

Le anticipazioni italiane di Beautiful fanno sapere di un ingresso straordinario nella soap opera statunitense.

Con l’avvento di Steffy in ospedale, in seguito all’incidente causato dall’auto di Bill, la donna in gravi condizioni viene sottoposta alle cure del giovane e bravissimo dottore John Finn Finnegan. Questo è quanto succede secondo le anticipazioni italiane, ma negli Stati Uniti i Steffy e Finn sono una giovane coppia di sposi che aspettano un bambino e la figlia di Ridge è in procinto di conoscere la famiglia del marito.

Sarà infatti Finn l’unico cui Bill – che ha causato l’incidente – e Ridge, padre della giovane Steffy, faranno affidamento affinché la situazione possa concludersi nella maniera migliore.

Anticipazioni Beautiful, chi è Tanner Novlan l’attore che interpreta Finn

Tanner Novlan è un attore e modello canadese nato nel 1986. A 21 anni si è trasferito negli Stati Uniti dove, mentre prendeva lezioni di recitazione, ha iniziato a lavorare in una società di costruzioni. Il suo ruolo più noto, prima di essere il dottor Finn di Beautiful, è quello di Bad Actor in uno spot di Liberty Mutual e di Gregory Manes in The CW’s Roswell.

Il debutto sul grande schermo di Novlan risale al 2009 con l’esordio in un film horror, Maneater. Particolare curiosità desta la sua relazione con Kayla Ewell, nel 2015, infatti lui e l’attrice conosciuta per il ruolo di Casey in The O.C. e di Vicki Donovan in The Vampire Diaries, si sono fidanzati.