Amici 21, arriva la conferma inaspettata: “Mi ha chiamata Maria”

Per la prossima edizione di Amici di Maria De Filippi, la padrona di casa ha chiamato personalmente qualcuno del cast per una conferma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini)

Uno dei pochi dubbi sulla prossima edizione di Amici di Maria De Filippi è stato appena sfatato dalla diretta interessata: la maestra di danza, Lorella Cuccarini. Quest’ultima non ha raccolto piena acclamazione la passata stagione del talent show, probabilmente per il suo fare un po’ troppo accomodante, ma i teatrini con la maestra Celentano hanno conquistato il pubblico italiano.

LEGGI ANCHE > > > Amici 21, l’ipotesi: ex vincitore del talent al posto di Anna Pettinelli

NON PERDERTI > > > GF Vip 6, ex naufraga nel cast: l’indiscrezione pazzesca

Tuttavia, in molti hanno pensato che la Cuccarini sarebbe stata la prima ad abbandonare la nave la prossima stagione ed avrebbe fatto spazio ad un nuovo volto.

LEGGI ANCHE > > > Chiara Nasti dice basta: decisione irremovibile – FOTO

Amici 21, Lorella Cuccarini un altro anno nel talent show

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini)

In coppia con Arisa, Lorella Cuccarini ha regalato diversi momenti di ilarità al pubblico di Canale 5 ed una sua conferma arriva con certezza dalle sue parole rilasciate al settimanale Oggi: “Maria De Filippi mi ha appena confermata nel cast della prossima edizione di Amici. Un’esperienza eccezionale, che mi mette in gioco come persona oltre che come professionista”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Giorgia Soleri, attacco choc alla ragazza di Damiano dei Maneskin: “Meriti di morire” – VIDEO



Lorella Cuccarini ha accantonato il discorso Rai ammettendo: “Non coltivo risentimenti o amarezze. Quando ho un problema lo butto fuori, poi alle spalle. Guardo avanti”.