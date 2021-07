Alessandra Amoroso, confessione drammatica: è successo durante il lockdown

Alessandra Amoroso è tornata a parlare dell’ultimo periodo in cui ha sofferto non solo per amore, ma anche per la sua ultima storia d’amore.

Torna a parlare Alessandra Amoroso dopo l’ultima intervista rilasciata al settimanale ‘Grazia’, con la cantante che ha parlato della sua vita privata. Una vera e propria novità per l’artista che solitamente mantiene il massimo riserbo sulla vita privata. Infatti la cantante ha rivelato che anche la storia d’amore con il produttore Stefano Settepani. I due erano ad un passo dal matrimonio, ma poi la storia d’amore si è conclusa improvvisamente.

Il loro rapporto è durato circa cinque anni, un legame così forte che l’artista ci ha scritto addirittura una canzone intitolata ‘Piuma‘. Parlando del suo addio a Settepani la cantante ha rivelato: “L’amore finisce, ma non significa che il sentimento si sia spento. Io ho accolto la fine di quella relazione, ma non provo rabbia”. L’artista ha poi concluso: “Non è un fallimento: è un passo in avanti verso la crescita personale che mi fa sentire più pronta magari a un nuovo amore“.

Inoltre la Amoroso ha rivelato che si può essere amici degli ex fidanzati e che si può anche essere felici se si sposano o se hanno dei figli. Infatti l’importante per l’artista è che rimangano il bene e la capacità di gioire per chi abbiamo amato. La cantante durante il lockdown è riuscita anche ad uscire da una crisi personale grazie alla psicanalisi. Andiamo quindi a vedere il percorso compiuto con la sua psicoterapeuta.

Alessandra Amoroso, determinante il percorso dall’analista durante il lockdown: le sue parole

Durante la sua ultima intervista Alessandra Amoroso ha ribadito di non rinnegare nulla del suo passato. Infatti l’artista afferma di non aver mai perso la testa, rimanendo quindi sempre fedele ai suoi valori. Ad aiutarla molto, specialmente durante il lockdown, ci ha pensato il percorso dall’analista. Infatti proprio durante le settimane più calde della pandemia, l’artista si è trovata a vivere da sola a Roma.

Grazie alla psicanalisi Alessandra è rinata, rivelando di aver superato il suo limite più grande ossia se stessa. La cantante ha rivelato che si vedeva come la meno bella, la meno talentuosa, la meno adatta. Fortunatamente l’artista ne è uscita più forte che mai ed adesso si sta godendo la sua vita da single. In futuro però Alessandra spera di innamorarsi nuovamente, visto che è un valore in cui crede molto. Inoltre la Amoroso potrà essere ancora più orgogliosa di sè stessa, visto che dopo Laura Pausini sarà la seconda cantante a cantare allo stadio San Siro di Milano.