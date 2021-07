Alba Parietti mette in guardia Tommaso Zorzi: “Sarai più solo e triste”

Alba Parietti ha voluto prendere posizione su quella che sembra la fine dell’amicizia fra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: sembrerebbe esserci stato un litigio fra i due, ma le cause della rottura non sono chiare.

Dopo che Tommaso Zorzi ha annunciato la fine dell’amicizia e di ogni rapporto con Francesco Oppini, Alba Parietti ha voluto dire la sua sulla presunta lite fra i due. Non è la prima volta che la soubrette interviene a commentare gli Zorpini: lo ha fatto sin da quando l’amicizia fra i due si è rinsaldata al GF Vip, anche se il figlio non ha apprezzato.

LEGGI ANCHE >>> Tommaso Zorzi, la chat con la sorella Gaia svela tutto: nuovo progetto – FOTO

NON PERDERTI >>> Alba Parietti, il ricordo è commovente: i fan apprezzano – FOTO

Nella casa del Grande Fratello, Zorzi e Oppini hanno avuto più volte delle incomprensioni, ma sono sempre riusciti a trovare il modo per ricucire e rinsaldare il rapporto, anche con l’aiuto di Stefania Orlando. Questa volta, però, sembrerebbe proprio che fra i due si sia tutto finito, anche se i due non hanno ancora rivelato le motivazioni.

View this post on Instagram A post shared by Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Perchè Zorzi e Oppini hanno litigato?

Non sono chiare le motivazioni del litigio fra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. Di sicuro il 20 agosto, il figlio di Alba Parietti aveva smentito ad una fan qualsiasi dissapore con l’amico. Si pensa forse a qualche frase detta da lui, oppure agli impegni con i reciproci compagni che hanno allonanato i due sempre di più.

LEGGI ANCHE >>> Tommaso Zorzi, nuovo progetto con Rocco Siffredi: l’annuncio fa impazzire i fan

Alba Parietti è molto dura, e scrive sui social un commento che sembra proprio essere indirizzato alla brutta fine di quest’amicizia: “Se hai voluto bene a qualcuno, non userai mai le sue confidenze , le sue cadute , le sue debolezze per fargli male. Perché ogni ferita che procuri a chi hai amato e ha avuto fiducia in te , la procuri al tuo amor proprio“.