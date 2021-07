Tommazo Zorzi-Francesco Oppini, amicizia finita? Il gesto che nessuno si aspettava

Pare proprio che questa volta l’amicizia tra Tommaso Zorzi e Oppini sia definitivamente arrivata al capolinea: retroscena a sorpresa.

E’ già da un po’ di tempo che si parla della fine dell’amicizia tra Tommaso Zorzi, vincitore della quinta edizione del GF Vip, e il suo compagno di avventura Francesco Oppini. I due si sono conosciuti nella casa più spiata dagli italiani e tra loro è subito scoppiata una grande sintonia. Seppure da parte dell’influencer ci fosse un sentimento più forte, che andava oltre la semplice amicizia, questo inizialmente non ha influito in maniera negativa sul rapporto di amicizia che era nato.

Dopo il Grande Fratello Vip, Tommaso e Francesco hanno continuato a frequentarsi. La loro amicizia sembrava essere a prova di bomba ma, a distanza di settimane, qualcosa non è andato: i due con molta probabilità sono arrivati al capolinea. Entrambi hanno più volte smentito i rumor che circolavano circa la loro rottura.

Tommaso poco tempo fa ha dichiarato: “Non ho litigato con nessuno e non ho litigato con Francesco“. Anche Oppini fino ad una settimana fa è stato dello stesso avviso. Difatti, rispondendo alla domanda di un fan su Instagram, l’ex gieffino ha commentato: “Mi dispiace deludere lei e molti detrattori, ma io e Tommy non abbiamo proprio litigato, anzi“.

Entrambi hanno dunque fatto credere che l’allontanamento era dovuto esclusivamente agli impegni lavorativi di entrambi che sono senza alcun dubbio aumentati dopo la notorietà avuta partecipando al reality di Mediaset. Infine, e non in ultimo, al fatto che Tommaso ultimamente fosse preso dalla sua nuova relazione con Tommaso Stanziani, una storia d’amore bellissima che sta facendo sognare gli italiani. Ma cos’è successo adesso? Vediamo qual è il motivo che ha nuovamente spinto tutti a pensare che l’amicizia tra i due sia finita.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> Andrea Zelletta prontissimo per una nuova avventura: annuncio super – FOTO

Tommaso e Francesco non sono più amici? Il dettaglio che in tanti hanno notato su Instagram

Proprio in queste ore tra Tommaso Zorzi e Francesco Opponi c’è stato uno scambio di Tweet. E’ stato proprio il figlio di Alba Parietti a pubblicare un messaggio con l’hashtag ‘TzVip’ dove ha chiesto: “Ma le leggi non le approvano in Parlamento e Senato? Chiedo per un amico!“.

La risposta di Tommaso non ha tardato ad arrivare: “Se chiedi per un amico, il tuo amico può chiedere direttamente a me. Carissime cose a te e famiglia”. Poco dopo il vincitore dell’ultima edizione del GF Vip ha twittato un video con scritto “Non prendetemi in giro“. Questo ha attirato l’attenzione di un utente il quale ha invitato Tommaso a difendere Francesco anziché incitare l’odio nei fans.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> Temptation Island, Stefano incastrato da ex gieffina: spunta la chat – FOTO

La risposta dell’influencer milanese è stata secca: “Credo che dopo le recenti uscite di poco gusto e le carnevale di questa sera ognuno può gentilmente continuare per la propria strada. A presto!“. Queste parole lasciano pensare ad un attacco rivolto ad Oppini.

Credo che dopo le recenti uscite di poco gusto e le carnevalate di questa sera ognuno può gentilmente continuare per la propria strada. A presto! — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) July 27, 2021

Ma non è finita qui! Come ha fatto notare Novella2000, dopo le suddette frecciatine è successo sicuramente dell’altro. Tra le persone seguite da Tommaso Zorzi su Instagram è sparito il suo amico Francesco Oppini: pare proprio che l’opinionista della quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi gli abbia tolto il follow.